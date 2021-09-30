В календарь «Формулы 1» вошёл Гран-при Катара
Календарь гоночного чемпионата «Формула 1» пополнился новым этапом. Как сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), в 2021 году впервые в истории «Королевских гонок" пройдёт Гран-при Катара.
Первый катарский этап примет трасса Losail International Circuit, гонка запланирована на 19-21 ноября.
В FIA отметили, что руководство «Формулы 1» и Катарская федерация автомобильного и мотоциклетного спорта подписали десятилетний контракт, согласно которому Гран-при Катара станет регулярным с 2023 года, после того, как в стране пройдёт чемпионат Мира по футболу.
Ранее руководитель «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что гоночный чемпионат рассматривает возможность возвращения этапов в Корее и Африке, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru