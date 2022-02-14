В «Фиорентине» рассказали про «недомогание» Кокорина

Кокорин, купленный в январе «Фиорентиной» у московского «Спартака» за 4,5 млн евро, с тех пор сыграл за итальянский клуб всего 45 минут, выходя на замены в пяти играх, напоминает «Чемпионат».

В январе 2022 года россиянин стал одним из лауреатов итальянской футбольной антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище». Сообщалось, что клуб хочет продать Кокорина, но не может найти покупателя.

