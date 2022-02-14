В «Фиорентине» рассказали про «недомогание» Кокорина

Итальянская «Фиорентина» сообщила, что российский футболист Александр Кокорин пропустит сегодняшний матч против «Специи» из-за «недомогания».

«Вряд ли у него что-то серьёзное. Но нужно подождать до завтрашнего дня — после игры со «Специей» будут проведены тесты», — сказал глава пресс-службы «Фиорентины» Лука Ди Франческо.

«Это разврат!» Ловчев шокирован бонусами за трезвость Кокорину от «Спартака»

Кокорин, купленный в январе «Фиорентиной» у московского «Спартака» за 4,5 млн евро, с тех пор сыграл за итальянский клуб всего 45 минут, выходя на замены в пяти играх, напоминает «Чемпионат».

В январе 2022 года россиянин стал одним из лауреатов итальянской футбольной антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище». Сообщалось, что клуб хочет продать Кокорина, но не может найти покупателя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
ТЕГИ:ИталияФутболАлександр Кокорин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры