В «Фиорентине» рассказали про «недомогание» Кокорина
Итальянская «Фиорентина» сообщила, что российский футболист Александр Кокорин пропустит сегодняшний матч против «Специи» из-за «недомогания».
«Вряд ли у него что-то серьёзное. Но нужно подождать до завтрашнего дня — после игры со «Специей» будут проведены тесты», — сказал глава пресс-службы «Фиорентины» Лука Ди Франческо.
Кокорин, купленный в январе «Фиорентиной» у московского «Спартака» за 4,5 млн евро, с тех пор сыграл за итальянский клуб всего 45 минут, выходя на замены в пяти играх, напоминает «Чемпионат».
В январе 2022 года россиянин стал одним из лауреатов итальянской футбольной антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище». Сообщалось, что клуб хочет продать Кокорина, но не может найти покупателя.
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