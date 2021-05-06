В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»

ФК «Челси» обыграл в полуфинале Лиги Чемпионов испанский «Реал» и вышел в финал чемпионата, где встретится с «Манчестер Сити».

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Ответный матч закончился со счетом 2:0 в пользу английского клуба. Голы в ходе встречи забили Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первый матч, прошедший в Мадриде, завершился ничьей со счетом 1:1.

Как отмечает ТАСС, «Челси» выходит в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории. Ранее стало известно, что футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обошли французскую команду "Пари Сен-Жермен" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые в своей истории стали финалистами турнира.

Финал первенства состоится в Стамбуле 29 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Лига ЧемпионовФутбол
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