В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»

Ответный матч закончился со счетом 2:0 в пользу английского клуба. Голы в ходе встречи забили Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первый матч, прошедший в Мадриде, завершился ничьей со счетом 1:1.

Как отмечает ТАСС, «Челси» выходит в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории. Ранее стало известно, что футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обошли французскую команду "Пари Сен-Жермен" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые в своей истории стали финалистами турнира.



Финал первенства состоится в Стамбуле 29 мая.

