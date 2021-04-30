СМИ: Роналду попросил своего агента найти ему новый клуб

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен покинуть итальянский клуб по оконании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, 36-летний португалец обратился к своему агенту с просьбой подыскать ему новую команду. Отмечается, что Роналду решил уйти из «Ювентуса» ещё месяц назад, после того, как туринский клуб вылетел из Лиги Чемпионов.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» может продать аргентинского нападающего Пауло Дибала. Как сообщает «Свободная пресса», такое решение владельцы команды могут принят в случае, если «Старая Синьора» не попадёт в Лигу Чемпионов сезона 2021/2022.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболФутболистКриштиану Роналду
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