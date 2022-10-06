В Барселоне готовы приложить все усилия для возвращения Месси
«Барселона» приложит все усилия для возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен». Об этом заявил вице-президент каталонского клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу, сообщает Diario Sport.
По его словам, если спортивное руководство сине-гранатовых сочтет это целесообразным, будет сделано всё возможное для перехода игрока.
«Мы умеем творить чудеса. Двери нашего клуба для него всегда открыты», — подчеркнул Ромеу.
Ранее Лионель Месси впервые за 17 лет не попал в число претендентов на «Золотой мяч», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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