В Баку определят победителя Лиги Европы

«Челси» и «Арсенал» сегодня встретятся в финале Лиги Европы УЕФА. Матч пройдет в Баку на Олимпийском стадионе, передает ТАСС.

Этот матч станет последним в карьере 37-летнего Петера Чеха. Чешский голкипер с 2004 по 2015 год выступал за «Челси», после чего перешел в «Арсенал».

