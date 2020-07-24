Утверждён календарь нового сезона РПЛ
Сезон 2020/21 российской футбольной премьер-лиги стартует 7 августа матчем за Суперкубок России на «ВЭБ Арене», следует из утверждённой исполкомом РФС структуры календаря на следующий сезон.
Первый тур чемпионата стартует на следующий день после Суперкубка – он пройдёт 8-9 августа, пишет «Газета.ру». Всего на август запланировано шесть туров.
Зимняя пауза продлится с 17 декабря по 26 февраля, весной команды РПЛ будут играть в недельном цикле. Окончание сезона намечено на 16 мая следующего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru