Утверждён календарь нового сезона РПЛ

Сезон 2020/21 российской футбольной премьер-лиги стартует 7 августа матчем за Суперкубок России на «ВЭБ Арене», следует из утверждённой исполкомом РФС структуры календаря на следующий сезон.

Первый тур чемпионата стартует на следующий день после Суперкубка – он пройдёт 8-9 августа, пишет «Газета.ру». Всего на август запланировано шесть туров.

Зимняя пауза продлится с 17 декабря по 26 февраля, весной команды РПЛ будут играть в недельном цикле. Окончание сезона намечено на 16 мая следующего года.

