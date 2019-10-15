Уткин вызвался помочь Басте привести к успеху ростовский СКА

Спортивный комментатор Василий Уткин посчитал такое решение музыканта удачным. Однако в беседе с НСН он сообщил, что десяти миллионов, вложенных Бастой, хватит ненадолго.

«Если отвечать серьезно, то поднять футбольный клуб из небытия несложно. Футбольный клуб "СКА Ростов" - это такая легенда городская. В Ростове сейчас есть футбольная команда, но она не является продолжением именно СКА. А СКА – это команда детства Басты, команда юности его родителей, в частности. Поэтому это, конечно, такая хорошая городская история. Разумеется, она не должна уже иметь никакого отношения к армии для того, чтобы иметь успех. Потому что любой спорт, который непосредственно относится к армии в смысле управления, терпит крах. Десять миллионов рублей не бог весть какие деньги. Для того, чтобы существовала команда во втором дивизионе этого достаточно. Дальше нужно будет больше. И деньги эти нельзя заработать, их можно только привлечь», - рассказал он.

По словам Уткина, Баста может оказать положительное влияние не только на будущее купленного им футбольного клуба, но и в целом на городскую индустрию спорта.

«Я думаю, что опыт Басты интересен тем, что, во-первых, он успешный именно такой “воротила”, в хорошем смысле этого слова. И, я думаю, что его не интересует история совсем без прибыли. В этом смысле вообще хорош любой футбольный клуб, который строится, как бизнес, а не как некая дотация. Во-вторых, тут интересно, конечно то, что Баста – ростовчанин. Когда в прошлом году он давал большой концерт в своем родном городе, на стадионе, который был построен к Чемпионату мира, футбольный клуб “Ростов”, который сейчас является единственным футбольным клубом в городе, попытался этому воспрепятствовать. Он [футбольный клуб] ревнует, когда футбольные стадионы используются для других целей. Поэтому появление еще одного футбольного клуба в Ростове дает основания для того, что там будет свое местное дерби, такое серьезное, с завязкой и сюжетом. Это круто! И наконец, Ростов – футбольный город. В сущности, и футбольный клуб "Ростов" является частным по факту. Я думаю, что на зрительском интересе в этом городе вполне спокойно могут просуществовать две команды», - рассказал Уткин.

Спортивный комментатор даже вызвался оказать помощь музыканту и предложил ему свою активную консультативную поддержку.

«Это интересное начинание. Я с удовольствием пожелаю Басте успеха, и как успешный президент любительского футбольного клуба “Эгриси” я готов дать ему любую консультационную поддержку. Тем более, он сказал, что собирает команду профессионалов. В профессионалы я, может быть, не гожусь, а в компанию приятелей и друзей вполне. Поэтому если что, я тут», - заключил собеседник НСН.

Ранее между футбольным клубом «Ростов» и рэпером Бастой завязался неожиданный конфликт. Его причиной стали опасения пресс-службы клуба за сохранность газона после выступления артиста на новом стадионе «Ростов-Арена». Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН назвал приведённые ФК «Ростов» причины отговоркой. По его словам, концерт Басты могли использовать как предлог, чтобы отказаться от аренды дорогой площадки. И стоят за этим решением, по его мнению, не игроки, а менеджеры клуба.

