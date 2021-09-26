Усик раскрыл свои планы после боя с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик рассказал, чем займется после победы над Энтони Джошуа.
«Я хочу домой, потому что с января я готовился к поединку и мало проводил время с семьей. Я очень соскучился. Хочу смотреть на своих детей, видеть, как они балуются, кричат, пачкают одежду», — сказал цитирует Усика Газета.ru.
Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, победив Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов. Победа досталась украинцу по единогласному решению судей благодаря его результатам в последние девять минут боя. Он едва не нокаутировал соперника, отмечает RT.
Бой состоялся на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур».
На счету Усика 19 победных боев, 13 из них завершались нокаутом.
Из 26 поединков, которые провел Джошуа, в 24-х он одержал верх, 22 – нокаутом, в двух проиграл.
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