Ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов умер на 86-м году жизни в субботу, 13 февраля. Об этом сообщил представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев на своей странице в Instagram.
«Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек», — отметил спортсмен.
Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. Чемпионский титул он заработал на олимпийских играх 1960 года, через четыре года стал серебряным призером. Также Власов четырежды становился чемпионом мира и шесть раз - чемпионом Европы. На его счету 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира, пишут «Известия».
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