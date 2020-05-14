Машинист не нужен. Юрия Сёмина «ушли» из «Локомотива»
Бывший главный тренер сербского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич станет новым главным тренером московского «Локомотива». Он сменит на этом посту легендарного Юрия Сёмина. Как сообщает пресс-служба железнодорожников, решение принято сегодня на заседании совета директоров.
Контракт Юрия Семина с «Локомотивом истекает 31 мая этого года. 40-летний сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 1 июня. Срок его контракта не уточняется.
В последней каденции Семин возглавляет «Локомотив» с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России, один раз выиграли Суперкубок РФ.
Как отмечает РИА ФАН, по итогам текущего сезона команда должна была попасть в пятерку и выйти в евровесну. Со второй задачей «Локомотив» не справился, что и стало поводом для руководства клуба для смены тренера.
Ранее Семин был главным тренером железнодорожников с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб дважды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок РФ.
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