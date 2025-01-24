Юрий Семин назвал Краснодар столицей футбола в России

Краснодар стал футбольной столицей России, считает бывший главный тренер сборной страны по футболу и московского «Локомотива» Юрий Семин. Об этом пишет портал «ВсеПроСпорт».

«Какой город является футбольной столицей России — Москва или Санкт-Петербург? Все уже устали от этих вопросов каких-то непонятных. Футбольная столица — это Краснодар», — заявил специалист.

Семин пояснил, что в столице Кубани лучшая база, местная команда сегодня на первом месте, кроме того, «там полный стадион, болельщики любят».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 9% россиян считают футбол национальным видом спорта, пишет RT.

