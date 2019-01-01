Юный российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский впервые в истории выполнил прыжок в пять оборотов. Видеодоказательство своего достижения 12-летний спортсмен разместил на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как он исполняет пятерной тулуп. Однако юный фигурист во время выполнения элемента использовал так называемую удочку - она позволяет фигуристам немного дольше оставаться в воздухе, а также страхует спортсменов.
К слову, еще никому в истории фигурного катания не удалось исполнить прыжок в пять оборотов. Как отмечает Eurosport, лишь Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев смогли продемонстрировать аксель в 4,5 оборота. Говоря о достижении Максима Белявского, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что юному фигуристу предстоит много работать, чтобы добиться стабильного исполнения этого элемента.
Ранее НСН сообщала, что чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры и поблагодарил болельщиков за поддержку. Об этом 23-летний спортсмен написал в Instagram.
Как отмечает «Свободная пресса», фигурист признался, что с трудом написал письмо об уходе из спорта. Оно, по утверждению спортсмена, стало самым сложным в его жизни.
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