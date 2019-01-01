Юный российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Максим Белявский впервые в истории выполнил прыжок в пять оборотов. Видеодоказательство своего достижения 12-летний спортсмен разместил на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как он исполняет пятерной тулуп. Однако юный фигурист во время выполнения элемента использовал так называемую удочку - она позволяет фигуристам немного дольше оставаться в воздухе, а также страхует спортсменов.

К слову, еще никому в истории фигурного катания не удалось исполнить прыжок в пять оборотов. Как отмечает Eurosport, лишь Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев смогли продемонстрировать аксель в 4,5 оборота. Говоря о достижении Максима Белявского, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что юному фигуристу предстоит много работать, чтобы добиться стабильного исполнения этого элемента.