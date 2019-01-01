Юные послы со всего мира прибыли в Мадрид на финал «Футбола для дружбы»

Более 800 юных послов со всего мира прибыли в Мадрид для участия в финальных мероприятиях Международной социальной детской программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

С 28 по 2 июня в столице Испании состоится сразу несколько глобальных событий, которые объединят юных футболистов, юных журналистов, юных тренеров и юных рефери из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Как сообщили НСН организаторы мероприятия, участники программы 29 и 30 мая пройдут обучение по спортивным и гуманитарным направлениям в Международном лагере Дружбы. Они познакомятся друг с другом, узнают о Девяти ценностях проекта и посетят мастер-классы известных спортсменов, журналистов и тренеров.

«Благодаря «Футболу для дружбы» я хочу приобрести как можно больше новых друзей! Я с детства увлекалась культурой разных народов, поэтому мне особенно приятно, что Сборные Дружбы объединяют участников из самых разных регионов и стран. И я считаю, что необходимо делиться ценностями «Футбола для дружбы» не только с теми, кто окажется со мной в одной команде, но и со всеми сверстниками, которых я знаю – в школе, на отдыхе, в спортивных секциях. Чем больше каждый из нас будет говорить о дружбе, равенстве и чести, тем лучше станет мир, в котором мы живем!» – рассказала посол «Футбола для дружбы» пятнадцатилетняя Катарина Барата.

После этого, 30 мая в форуме «Футбол для дружбы» примут участие представители футбольных академий и федераций, тренеров, спортивных журналистов и специалистов из разных стран по вопросам развития детского и юношеского спорта. Эксперты обсудят вопросы продвижения спорта среди детей, самые эффективные методы тренировок, профилактику травматизма, а также менеджмент спортивных мероприятий для детей.

Главным событием финала программы станет Чемпионат мира по «Футболу для дружбы», который пройдёт 31 мая и первого июня. В нём примут участие мальчики и девочки в возрасте 12 лет разных национальностей и физических возможностей. Тренировать их будут футболисты в возрасте от 14 до 16 лет.

«Я очень жду встречи с моими сверстниками из других стран. Уверена, что в Международном лагере Дружбы мы все узнаем много нового о мире благодаря интересным лекциям и общению друг с другом. В эти два дня мы будем трудиться бок о бок, создавая совместные проекты, и обязательно станем настоящими друзьями», – сказала юная футболистка из Беларуси Яна Сташкова.

Отметим, все сборные Чемпионата названы в честь редких и исчезающих видов животных с разных континентов: «Дальневосточный Аист», «Амстердамский Альбатрос», «Снежный Барс», «Шиншилла», «Красная Панда», «Европейская норка», «Тасманский Дьявол», «Индийский Слон», «Фосса», «Филиппинский Крокодил», «Яванский Ящер», «Гигантский Броненосец» и другие.

Финальный матч состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор.

В завершение Седьмого сезона участники итоговых мероприятий посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

