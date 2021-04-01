Юниорский ЧЕ по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

Чемпионат Европы среди юниоров (спортсменов до 18 лет) по легкой атлетике отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

Спортивное событие должно было состояться в августе текущего года в Италии. Однако Европейская легкоатлетическая федерация решила отменить его проведение из-за сложной ситуации с вирусом в Италии.

Изначально ЧЕ был запланирован на июнь прошлого года, но был перенесен в связи с пандемией.

