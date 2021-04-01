Юниорский ЧЕ по легкой атлетике отменили из-за коронавируса
1 апреля 202121:32
Чемпионат Европы среди юниоров (спортсменов до 18 лет) по легкой атлетике отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
Спортивное событие должно было состояться в августе текущего года в Италии. Однако Европейская легкоатлетическая федерация решила отменить его проведение из-за сложной ситуации с вирусом в Италии.
Изначально ЧЕ был запланирован на июнь прошлого года, но был перенесен в связи с пандемией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru