Юная штангистка из Люберец стала чемпионкой Европы
Представительница подмосковного города Люберцы Яна Сотиева одержала победу на чемпионате Еропы по тяжелой атлетике в категории до 17 лет. На первенстве в Израиле юная спортсменка в рывке и толчке показала суммарный результат 225 килограммов.
Как рассказал сайту «Подмосковье Сегодня», тренер Яны, специалист люберецкой СШОР Кирилл Завадский, атлетка тренировалась восемь раз в неделю по два с половиной часа - за счёт такого трудолюбия у неё и получилось опередить соперников.
На следующий год Яна Сотиева перейдет в юниорскую возрастную категорию. В январе она примет участие в чемпионате России уже в этой категории.
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