Юная штангистка из Люберец стала чемпионкой Европы

Представительница подмосковного города Люберцы Яна Сотиева одержала победу на чемпионате Еропы по тяжелой атлетике в категории до 17 лет. На первенстве в Израиле юная спортсменка в рывке и толчке показала суммарный результат 225 килограммов.

Как рассказал сайту «Подмосковье Сегодня», тренер Яны, специалист люберецкой СШОР Кирилл Завадский, атлетка тренировалась восемь раз в неделю по два с половиной часа - за счёт такого трудолюбия у неё и получилось опередить соперников.

На следующий год Яна Сотиева перейдет в юниорскую возрастную категорию. В январе она примет участие в чемпионате России уже в этой категории.

