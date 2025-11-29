Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева

Союз конькобежцев России сообщил в своем Telegram‑канале о кончине олимпийской чемпионки Натальи Петрусевой. Спортсменка ушла из жизни в пятницу. Ей было 70 лет.

Петрусева прославилась на Олимпиаде 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США), где завоевала золото. Кроме того, в её олимпийской копилке — бронза на дистанции 500 метров в Лейк‑Плэсиде и две бронзовые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров на Играх 1984 года в Сараево.

Спортивные достижения Петрусевой не ограничиваются олимпийскими наградами: она дважды становилась чемпионкой мира в классическом многоборье (1980, 1981), выиграла чемпионат мира в спринтерском многоборье (1982), а также дважды побеждала на чемпионатах Европы в классическом многоборье (1981, 1982).

После завершения спортивной карьеры Наталья Петрусева переключилась на тренерскую работу. В частности, она занималась подготовкой сборной России к Олимпийским играм 2002 года.

Причины смерти спортсменки не раскрываются.

