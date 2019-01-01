Умер заслуженный тренер СССР Юрий Борисов

Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак», двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов умер в возрасте 80 лет, передает Агентство «Москва».

После окончания профессиональной карьеры Юрий Викторович долгие годы трудился тренером в спартаковской школе. Среди его воспитанников Сергей Карпов, Илья Ковальчук, Игорь Князев, Дмитрий Семин, Тимофей Шишканов, Владимир Корсунов и другие.

О дате и месте прощания с Юрием Борисовым будет сообщено дополнительно.





