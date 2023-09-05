Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян
Президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян заявил, что в Ереване в на 95-м году жизни умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян.
«Скончался величайший армянский спортсмен всех времён... Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», - написал Ваноян в соцсетях.
Причина смерти спортсмена не указывается.
Альберт Азарян выиграл две золотых медали на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году, а третью - в Риме в 1960. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира, и 11 раз - чемпионом СССР.
«Крест», который в упражнении на кольцах выполнял спортсмен, середины 1950-х годов стали называть «крестом Азаряна».
Ранее нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер в возрасте 21 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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