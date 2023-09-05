Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян

«Скончался величайший армянский спортсмен всех времён... Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», - написал Ваноян в соцсетях.

Причина смерти спортсмена не указывается.

Альберт Азарян выиграл две золотых медали на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году, а третью - в Риме в 1960. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира, и 11 раз - чемпионом СССР.

«Крест», который в упражнении на кольцах выполнял спортсмен, середины 1950-х годов стали называть «крестом Азаряна».

Ранее нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер в возрасте 21 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

