Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь
Борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Белорусской федерации борьбы.
«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда», — отмечается в сообщении.
Федерация выразила соболезнования близким спортсмена.
Александр Медведь родился в 1937 году в Киевской области. Спортсмен в составе сборной СССР побеждал на Олимпиадах 1964, 1968, 1972 годов в вольной борьбе (в весовых категориях до 97 кг, более 97 кг и свыше 100 кг). Кроме того, Медведь был семикратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. После окончания спортивной карьеры борец работал в Минском радиотехническом институте, позже был вице-президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии, тренировал олимпийскую сборную республики по вольной борьбе и возглавлял Белорусскую федерацию борьбы.
Медведь был признан лучшим спортсменом страны XX века, лучшим борцом вольного стиля в истории спорта, а также введен в Зал спортивной славы борьбы.
Ранее в Литве умер советский брассист, олимпийский чемпион Робертас Жулпа, напоминает RT.
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