Умер советский футболист Владимир Баркая

Советский футболист, чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство спорта Грузии.

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«Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи», – говорится в сообщении.

В министерстве не стали сообщать причины и обстоятельства смерти футболиста. Дата похорон также не уточняется.

Владимир Баркая в течение всей профессиональной карьеры, с 1957 по 1967 год, выступал за тбилисское «Динамо». В составе команды из Грузии в 1964 году футболист завоевал золотую медаль чемпионата СССР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФутболист
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