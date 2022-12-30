Умер советский футболист Владимир Баркая

«Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи», – говорится в сообщении.

В министерстве не стали сообщать причины и обстоятельства смерти футболиста. Дата похорон также не уточняется.

Владимир Баркая в течение всей профессиональной карьеры, с 1957 по 1967 год, выступал за тбилисское «Динамо». В составе команды из Грузии в 1964 году футболист завоевал золотую медаль чемпионата СССР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

