Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем
Экс-игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ральф Бэкстрем скончался в возрасте 83 лет, сообщается на сайте хоккейного клуба Canadiens de Montréal.
Причины смерти не уточняются.
Бэкстрем начал профессиональную карьеру, присоединившись к Canadiens de Montréal в сезоне 1958-1959 годов. Хоккеист отыграл 844 матча за канадцев, принимал участие в шести Матчах Звёзд НХЛ и стал шестикратным обладателем Кубка Стэнли.
В 70-х годах Бэкстрем присоединился к Всемирной хоккейной ассоциации (WHA). В составе национальной сборной хоккеист в 1974 году сыграл в Суперсерии Канада–СССР, забросив в ворота советской сборной в общей сложности пять шайб.
После завершения карьеры игрока Бэкстрем стал спортивным тренером американской команды из Denver Pioneers. В 2002 году хоккеист основал свою команду Colorado Eagles. Под руководством Бэкстрема Colorado Eagles в первом сезоне вышла в плей-офф, а во втором — выиграла чемпионат Канадской хоккейной лиги.
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