Умер российский шахматист и тренер Константин Ланда
После продолжительной болезни ушел из жизни гроссмейстер Константин Ланда.
Российскому шахматисту было 50 лет.
«Это тяжёлая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении Федерации шахмат России.
Пресс-служба FIDE также заявила, что глубоко опечалена известием о кончине коллеги.
«Константин Ланда был очень уважаемым шахматистом, страстным тренером и членом нашей комиссии по честной игре. Наши мысли с его близкими», — говорится в некрологе Международной шахматной федерации
Победитель турниров: Оберварт (1994), Ноябрьск (1995), Убеда (1999), Дайцизау (2001), Фюрте (2002), Бад-Висзе (2002), Триест (2005), Реджо-Эмилия (2006), Гамбург (2007), Флиссинген (2011), Зенден(2011), Гамбург(2014). Победитель клубных чемпионатов многих стран в составе команд. На пике карьеры рейтинг достигал отметки 2678.
Константин Ланда был одним из ведущих тренеров мира, известный своими обширными теоретическими познаниями. Долгие годы работал с Аркадием Найдичем, помогал чемпионке мира Александре Костенюк и вице-чемпионке мира Александре Горячкиной, чемпиону России Евгению Алексееву, итальянскому шахматисту Даниэле Вокатуро, тренировал мужскую сборную Ирана, женскую сборную Казахстана.
Гроссмейстер один из первых выступил с конкретными предложениями по борьбе с читерами, вошел в совместную античитерскую комиссию ФИДЕ-АШП и сыграл видную роль в разоблачении нескольких нечестных шахматистов.
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