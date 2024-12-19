Умер олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Волейболист, олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Дорохов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Причина смерти спортсмена не уточняется. Федерация выразила соболезнования близким Дорохова.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в заявлении ВФВ.

Владимир Дорохов родился в 1954 году, начинал карьеру игрока в Сухуми, в 1975—1982 годах выступал в официальных соревнованиях в сборной СССР. Дорохов в составе команды стал обладателем золота Олимпийских игр 1980 года, при этом в 1976-м он получил серебряную медаль Олимпиады. Также спортсмен был двукратным чемпионом мира 1978-го и 1982 годов, дважды завоевал Кубок мира (в 1977-м и 1981-м) и четыре раза стал чемпионом Европы (в 1975-м, 1977-м, 1979-м, 1981-м).

Ранее в возрасте 91 года умер восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин Божуков, напоминает РЕН ТВ.

