Умер легендарный хоккеист НХЛ Эспозито-младший
Легендарный канадско-американский хоккеист, вратарь Тони Эспозито умер в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги Chicago Blackhawks, где он провел 16 лет свой спортивной карьеры.
Тони Эспозито - младший брат другого знаменитого хоккеиста, нападающего Фила Эспозито, которому идёт 80 год. На сайте НХЛ отмечается, что «Блэкхокс» и Лига потеряли легенду. Последнее время Тони боролся с раком поджелудочной железы.
«Скорбим вместе с его женой Мэрилин, сыновьями Марком и Джейсоном, а также внуками Лорен и Камрин», - говорится в траурной информации.
Трижды в 70-ых годах Эспозито-младший признавался лучшим вратарем НХЛ. Ему принадлежит рекорд в истории клуба по числу «сухих» матчей (74), а также по числу побед (418). Тони Эспозито был участником Суперсерии СССР – Канада в 1972 году.
Хоккеист введен в Зал славы НХЛ, а его игровой номер 35 был выведен «Чикаго» из обращения.
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