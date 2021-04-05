Умер «голос российского бокса» Владимир Гендлин

Спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался на 85 году жизни, сообщают «Ведомости». Еще в начале марта он перенес обширный инфаркт, после которого ему сделали две операции. Состояние комментатора усложнилось тем, что ранее он перенес коронавирус, на фоне которого развилась пневмония.

Вчера Гендлина перевели на ИВЛ, но спасти прославленного эксперта в области бокса так и не удалось. О дате и месте прощания будет известно позднее.

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. Являлся мастером спорта по боксу. Провел 51 любительский боксерский поединок, в котором одержал 50 побед, затем работал детским тренером в Кисловодске, публиковался в спортивных журналах, был президентом боксерского клуба «Ред Старз», а потом стал генеральным менеджером Союза боксёров России.

Любители бокса, прежде всего, знают Гендлина по работам на телевидении. В 90-х он был создателем и ведущим программы «Большой ринг» на НТВ, работал комментатором на НТВ, НТВ-Плюс, Первом канале. Был автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве и других боксерах. За свои работы специалист, которого называли «голосом российского бокса», получил две статуэтки «ТЭФИ».

