Умер двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников

Двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников умер в возрасте 86 лет. Об этом заявили в пресс-службе Федерации современного пятиборья.

«Федерация... с глубоким прискорбием сообщает, что 11 ноября ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сергеевич Сдобников», — указали в пресс-службе.

Организация выразила соболезнования близким спортсмена.

Эдуард Сдобников родился в 1938 году в Приморской области РСФСР, начал спортивную карьеру в 1950-х, выступал за сборную СССР в 1960-1971 годах. Пятиборец был обладателем золота в личном и командном первенстве на чемпионате мира 1962 года, победителем IV Спартакиады народов СССР в 1967-м, чемпионом СССР в личном первенстве (1967 год) и командном зачете (1962 год). Сдобников выступал за ЦСКА, а позже, с 1975 по 1985 годы, занимал здесь посты старшего тренера и начальника команды по современному пятиборью.

Ранее стало известно о смерти бывшего игрока магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергея Шишова, который был капитаном команды в 1968-1981 годах, напоминает Ura.ru.

