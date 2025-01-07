Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил

Бывший хоккеист, тренер и руководитель клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Эл был великим человеком, которого будет очень не хватать нашей организации», — отметил председатель Calgary Sports and Entertainment Corporation Мюррей Эдвардс, выразив соболезнования семье специалиста.

Эл Макнил играл в НХЛ на позиции защитника, всего он провел 524 матча и забил 17 голов. В качестве главного тренера и директора по персоналу клуба «Монреаль Канадиенс» Макнил выиграл три Кубка Стэнли, кроме того, еще одну награду он получил как помощник генерального директора «Калгари».

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