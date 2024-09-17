Умер бывший тренер теннисисток Шараповой и Мыскиной Роберт Лэнсдорп
Американский тренер по теннису Роберт Лэнсдорп умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет портал Tennis.com.
Причины смерти не уточняются.
Роберт Лэнсдорп родился в 1938 году, выступал как теннисист в 1960-х годах, но не добился крупных успехов и позже начал карьеру тренера. Специалист работал в том числе с теннисистами Питом Сампрасом, Трэйси Остин, Линдсей Дэвенпорт, в разное время спортсмены становились первыми ракетками мира. Кроме того, Лэнсдорп тренировал россиянок Марию Шарапову и Анастасию Мыскину.
Ранее стало известно о смерти заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший тренер теннисисток Шараповой и Мыскиной Роберт Лэнсдорп
- Продажи коньяка в России выросли на 5,5%
- Тела пассажиров и пилота нашли на месте крушения вертолета в Приамурье
- Медведев предложил создать открытую базу врагов России
- В Англии из зоопарка сбежала капибара по кличке Корица
- Новая книга Пелевина «Круть» выйдет 3 октября
- В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю
- Гогниев снова стал главным тренером «Алании»
- ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на закупку оружия для Киева
- В Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь президент страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru