Умер бывший тренер теннисисток Шараповой и Мыскиной Роберт Лэнсдорп

Американский тренер по теннису Роберт Лэнсдорп умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет портал Tennis.com.

Причины смерти не уточняются.

Роберт Лэнсдорп родился в 1938 году, выступал как теннисист в 1960-х годах, но не добился крупных успехов и позже начал карьеру тренера. Специалист работал в том числе с теннисистами Питом Сампрасом, Трэйси Остин, Линдсей Дэвенпорт, в разное время спортсмены становились первыми ракетками мира. Кроме того, Лэнсдорп тренировал россиянок Марию Шарапову и Анастасию Мыскину.

Ранее стало известно о смерти заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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