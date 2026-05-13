Умер бывший игрок НБА Джейсон Коллинз
13 мая 202607:59
Юлия Савченко
Экс-игрок нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Коллинз умер в возрасте 47 лет. Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что спортсмен в течение восьми месяцев боролся с агрессивной формой опухоли мозга. У Коллинза обнаружили глиобластому четвертой стадии.
Баскетболист играл в НБА с 2001 года и завершил карьеру в 2014-м. Коллинз представлял клубы «Хьюстон», «Мемфис», «Миннесота», «Атланта», «Бостон», «Вашингтон» и «Бруклин».
Ранее в возрасте 80 лет умер бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу, напоминает Ura.ru.
