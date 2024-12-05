Украинскую теннисистку Олейникову заставили сменить форму из-за поддержки ВСУ
Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в бразильском Флорианополисе попросили украинскую спортсменку Александру Олейникову сменить форму с рекламой сайта по сбору средств в поддержку ВСУ. Об этом теннисистка сообщила в соцсетях.
Ранее Олейникова обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову в первом круге турнира WTA 125. На форме 23-летней украинки была нанесена реклама ресурса, собирающего деньги на закупку дронов для украинской армии.
«После моей победы руководство WTA в лице куратора турнира заставило меня сменить форму на следующие матчи. Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим. Мы не поставляем оружие (беспилотники, несмотря на их военное применение, не являются оружием)», — написала Олейникова в соцсетях.
Теннисистка также отметила, что сайт является ее «личной собственностью». Спортсменка не согласилась с решением WTA, вместе с тем она выразила готовность «адаптироваться» и представить свой проект «так, чтобы он соответствовал стандартам».
Ранее компания PepsiCo запретила украинцам упоминать боевые действия, ВСУ и поддержку Киева в рекламе своих продуктов, напоминает RT.
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