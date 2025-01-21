Украинский паралимпиец Бондаренко дисквалифицирован на три года за метамфетамин

Украинский паралимпийский пловец Роман Бондаренко был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международный паралимпийский комитет. Спортсмен сдал положительную допинг-пробу 2 сентября на Паралимпийских играх в Париже.

В пробе Бондаренко были обнаружены метамфетамин и амфетамин, что подтвердилось в ходе тестирования. Это нарушение привело к санкциям со стороны международных спортивных властей.

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Дисквалификация спортсмена вступила в силу 6 сентября 2024 года и продлится до 5 сентября 2027 года. Этот срок будет пропущен им на фоне отсутствия международных стартов.

На Паралимпиаде в Париже Бондаренко занял седьмое место на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S2, которая включает атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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