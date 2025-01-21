Украинский паралимпиец Бондаренко дисквалифицирован на три года за метамфетамин

Украинский паралимпийский пловец Роман Бондаренко был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международный паралимпийский комитет. Спортсмен сдал положительную допинг-пробу 2 сентября на Паралимпийских играх в Париже.

В пробе Бондаренко были обнаружены метамфетамин и амфетамин, что подтвердилось в ходе тестирования. Это нарушение привело к санкциям со стороны международных спортивных властей.