Украинский боксер отказался сражаться с российскими спортсменами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина. Спортсмен заявил об этом в Instagram.

«Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно», —процитировало слова украинца «Громадское телевидение».

Александр Усик отметил, что нормально относится к боксерам из России, и не хочет «грязи, которая будет литься с обеих сторон».

Ранее боксер назвал драки в Верховной Раде Украины «цирком».

