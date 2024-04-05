Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы

«Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — заявил и.о. министра французскому изданию.

Также Бедный отметил, что «очень важно» не дать спортсменам из России чувствовать себя «желанными гостями» на Олимпиаде.

Летние Игры в Париже пройдут 26 июля - 11 августа. Игры дружбы планируют провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Ранее Международный олимпийский комитет призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы, которые МОК назвал «политически мотивированными».

