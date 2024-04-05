Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы

Киев потребовал от российских и белорусских спортсменов, которые собираются выступить на Олимпийских играх в Париже, дать письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы. Об этом заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный в интервью Le Monde.

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«Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — заявил и.о. министра французскому изданию.

Также Бедный отметил, что «очень важно» не дать спортсменам из России чувствовать себя «желанными гостями» на Олимпиаде.

Летние Игры в Париже пройдут 26 июля - 11 августа. Игры дружбы планируют провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Ранее Международный олимпийский комитет призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы, которые МОК назвал «политически мотивированными».

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ФОТО: РИА Новости
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