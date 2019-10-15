Украина обеспечила себе выход на Евро-2020, обыграв Португалию
Украинская футбольная сборная обыграла португальцев в рамках отборочного тура чемпионата Европы-2020 и обеспечила себе досрочный выход из группы.
Как сообщает Интерфакс, матч завершился со счетом 2:1.
Открыла счет команда Украины на 6-й минуте матча: мяч в ворота соперника направил Роман Яремчук. Увеличил отрыв Андрей Ярмоленко, забив гол на 27-й минуте встречи.
Во втором тайме на 72-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, сократив разрыв в счете, однако сравнять счет не удалось.
Игра состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Команда Португалии является действующим чемпионом Европы.
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