Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Также предстоящий Евро-2024 станет для 39-летнего португальского нападающего 13-м крупным турниром. По этому показателю от него немного отстал Пепе - для 41-летнего защитника «Порту», также попавшего в заявку, это будут 11-е крупные состязания.

Всего же в состав сборной Португалии вошли 26 футболистов. Кроме Роналду и Пепе это вратари Диогу Кошта («Порту») и Руй Патрисиу («Рома», Италия), защитники Антониу Силва («Бенфика») Жоау Канселу и Рубен Диаш, полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Витинья (ПСЖ), нападающие Бернарду Силва («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс («Барселона») и другие.

Ранее футбольная сборная Грузии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы - 2024. Она сыграет в группе F с командами Португалии, Турции и Чехии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

