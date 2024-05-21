Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024
Сборная Португалии объявила свой состав на чемпионат Европы 2024 года. В заявку попал и Криштиану Роналду, для которого этот турнир станет шестым континентальным первенством в карьере.
Также предстоящий Евро-2024 станет для 39-летнего португальского нападающего 13-м крупным турниром. По этому показателю от него немного отстал Пепе - для 41-летнего защитника «Порту», также попавшего в заявку, это будут 11-е крупные состязания.
Всего же в состав сборной Португалии вошли 26 футболистов. Кроме Роналду и Пепе это вратари Диогу Кошта («Порту») и Руй Патрисиу («Рома», Италия), защитники Антониу Силва («Бенфика») Жоау Канселу и Рубен Диаш, полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Витинья (ПСЖ), нападающие Бернарду Силва («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс («Барселона») и другие.
Ранее футбольная сборная Грузии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы - 2024. Она сыграет в группе F с командами Португалии, Турции и Чехии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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