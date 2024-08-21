УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов.

Мелодия звучит перед матчами турнира. В прошедших первых играх раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов гимн прозвучал в новом исполнении. В композиции немного изменили звучание музыкальных инструментов в инструментальной партии. Также в новой версии гимна сделан акцент на вокальной части.

Гимн Лиги чемпионов представляет собой сделанную Тони Бриттеном аранжировку гимна Георга Генделя «Садок-Священник», его исполняют британские хор Академии Святого Мартина в полях и Королевский филармонический оркестр. В композиции звучат три официальных языка УЕФА: французский, немецкий и английский.

В июне прошел финал Лиги чемпионов минувшего сезона, победителем турнира стал мадридский «Реал», напоминает Ura.ru.

