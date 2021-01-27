УЕФА подтвердил проведение чемпионата Европы-2020 в 12 городах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение по изначальному плану матчей Чемпионата Европы 2020 года, перенесённого из-за пандемии COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на сайте союза.

Отмечается, что игры первенства пройдут в 12 европейских городах, определённых ранее. Кроме того, в заявлении УЕФА говорится о переносе на апрель крайнего срока планирования размещения болельщиков на аренах.

По словам президента УЕФА Александра Чеферина, Евро-2020 — важное соревнование для европейских национальных сборных, а также источник финансирования для более широкого развития футбола.

«Я оптимистично настроен в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, чтобы сформулировать точную картину того, что возможно будет в июне и июле», — заявил Чеферин.

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года, однако турнир сохранил прежнее название. Матчи первенства пройдут в 12 европейских городах, в числе которых российский Санкт-Петербург.

