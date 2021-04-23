УЕФА подтвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о перераспределении ряда матчей чемпионата Европы по футболу из-за эпидимиологической обстановки, сообщает пресс-служба организации.

В частности, подтверждено, что три игры из четырёх, запланированные на 14, 18 и 23 июня, которые должен был принять ирландский Дублин, пройдут в Санкт-Петербурге. Это матчи группы Е между сборными Польши и Словакии, Швеции и Словакии, Швеции и Польши.

Четвёртая игра - 1/8 финала - перенесена из столицы Ирландии на стадион Уэмбли в Лондоне.

Кроме того, игр Евро-2020 из-за коронавируса лишился стадион в Бильбао, не сумевший гарантировать присутствие зрителей. Матчи решили перенести на стадион Ла Картуха в Севилье, где подтвердили допуск зрителей - до 30% от вместимости сооружения.

Также подтверждено участие в турнире немецкого Мюнхена. Местные власти гарантировали допуск на стадион минимум 14 500 зрителей.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru. Матчи турнира пройдут в 12 городах с 11 июня по 11 июля, в том числе в Санкт-Петербурге.

