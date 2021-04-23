УЕФА подтвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о перераспределении ряда матчей чемпионата Европы по футболу из-за эпидимиологической обстановки, сообщает пресс-служба организации.
В частности, подтверждено, что три игры из четырёх, запланированные на 14, 18 и 23 июня, которые должен был принять ирландский Дублин, пройдут в Санкт-Петербурге. Это матчи группы Е между сборными Польши и Словакии, Швеции и Словакии, Швеции и Польши.
Четвёртая игра - 1/8 финала - перенесена из столицы Ирландии на стадион Уэмбли в Лондоне.
Кроме того, игр Евро-2020 из-за коронавируса лишился стадион в Бильбао, не сумевший гарантировать присутствие зрителей. Матчи решили перенести на стадион Ла Картуха в Севилье, где подтвердили допуск зрителей - до 30% от вместимости сооружения.
Также подтверждено участие в турнире немецкого Мюнхена. Местные власти гарантировали допуск на стадион минимум 14 500 зрителей.
Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru. Матчи турнира пройдут в 12 городах с 11 июня по 11 июля, в том числе в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Захарова: Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов
- Иностранных туристов пустят в Болгарию с 1 мая
- Эстония объявила о высылке одного российского дипломата
- Навальный решил прекратить голодовку
- Евросоюз призвал Россию открыть часть акватории Чёрного моря в районе Крыма
- «Семь на семь». В МИД РФ подтверждают симметричное сокращение дипломатов Москвой и Прагой
- УЕФА подтвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
- Длинные майские праздники обрушили сайты РЖД, Кремля и ТАСС
- Латвия объявила о высылке российского дипломата
- Минюст РФ включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru