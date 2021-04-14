УЕФА не намерена менять место проведения финала Лиги чемпионов 2021
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Турции, сообщает РИА Новости.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что финальный матч, как и планировалось ранее, пройдёт 29 мая на олимпийском стадионе в Стамбуле.
Ранее исполнительный комитет УЕФА отменил ограничение на количество зрителей на матчах, которые проходят под эгидой организации, в том числе на играх чемпионата Европы-2020, сообщает RT. В Союзе отметили, что решение о количестве зрителей на стадионах должны принимать исключительно соответствующие местные/национальные власти.
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