УЕФА не будет наказывать арбитра Карасева за отказ преклонить колено

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым, отказавшимся преклонить колено перед началом ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Футболисты английского «Манчестер Сити» и германско «Боруссии» перед началом матча преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter за права расовых меньшинств в США. Судейская бригада делать подобного жеста не стала, сообщает «Газета.ру».