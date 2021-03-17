УЕФА не будет наказывать арбитра Карасева за отказ преклонить колено

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым, отказавшимся преклонить колено перед началом ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Футболисты английского «Манчестер Сити» и германско «Боруссии» перед началом матча преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter за права расовых меньшинств в США. Судейская бригада делать подобного жеста не стала, сообщает «Газета.ру».

Опрос: Две трети американцев поддерживают движение Black lives matter

В УЕФА отметили, что участники матчей на свое усмотрение решают, преклонять колено или нет, поэтому дисциплинарных высказываний за невыполнение этого действия не предусмотрено.

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ФОТО: РИА Новости / Густаво Вальенте
ТЕГИ:СудьяПрава ЧеловекаУЕФА
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