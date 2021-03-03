Ударивший судью тренер ФК «Алания» Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал и отстранил от футбольной деятельности главного тренера футбольного клуба «Алания» (Владикавказ) Спартака Гогниева, сообщает пресс-служба РФС.
Инцидент произошёл 27 февраля. В матче ФНЛ «Алания» принимала ФК «Томь», матч завершился со счётом 2:3 в пользу гостей. После финального свистка игрок хозяев Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов «Томи», а Гогниев, которого ранее удалили за споры с арбитром, выбежал на поле и один раз ткнул арбитра Артёма Чистякова кулаком в область живота.
Главный судья сообщил о происшествии в протоколе матча, также о нём в рапорте доложил делегат матча - оба документа и видеозапись были переданы в КДК РФС.
1 марта Гогниев извинился за случившееся.
В итоге Гогниева дисквалифицировали на восемь матчей «за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника». Кроме того, главного тренеа «Алании» оштрафовали на 300 000 рублей.
Ранее ФИФА пожизненно отстранила бывшего футболиста «Торпедо» и «Анжи» Дмитрия Айдова за участие в договорных матчах, сообщает телеканал «360». Ему запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой ассоциации, национальных футбольных федераций, а также в проектах с госфинансированием.анее
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