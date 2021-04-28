РФС отменил красную карточку Ахметова в матче ЦСКА - «Спартак»

Действия футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против московского «Спартака» заслуживает предупреждения за безрассудное поведение, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В сообщении говорится, что экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление Ахметова, так как в моменте отсутствуют «критерии серьезного нарушения правил игры».

«Нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь», - отмечается в заявлении комиссии.

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить красную карточку Ахметова.

Матч 27 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - «Спартак» прошёл 25 апреля. На 34-й минуте матча главный арбитр Павел Кукуян удалил Ахметова, показав ему прямую красную карточку за фол против форварда Александра Соболева. Получивший большинство «Спартак» победил со счетом 1:0.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова, сообщает RT. По его словам, российскому чемпионату «нужны профессиональные качества» судей и это решение должно стать сигналом для всех остальных.

