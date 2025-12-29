Юбилейные «Рождественские старты» холдинга «Швабе» выйдут на международный уровень

До 200 спортсменов из России и стран СНГ примут участие в юбилейном 35 знаменитом уральском турнире по легкой атлетике «Рождественские старты. Мемориал памяти Э. С. Яламова». Соревнования состоятся 7 января 2026 года на манеже спорткомплекса «Луч» Уральского оптико-механического завода в Екатеринбурге. Это одна из ключевых организаций холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех».

Помимо россиян в этом году к стартам присоединятся представители Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Как отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, за 35 лет «Рождественские старты» многократно признаны Олимпийским комитетом России и Всероссийской Федерацией легкой атлетики лучшим однодневным турниром в стране. В 2025 году Международная Федерация легкой атлетики включила турнир в топ-100 лучших легкоатлетических соревнований мира в закрытых помещениях.

В общей сложности будет разыграно 12 комплектов медалей. Спортсменам предстоит принять участие в забегах на различные дистанции, гонке с барьерами, а также в прыжках в высоту.

«Турнир посвящен памяти Эдуарда Спиридоновича Яламова, который сыграл важнейшую роль в судьбе нашего завода и оптико-механической промышленности страны. За годы соревнований установлено более 10 рекордов России на различные дистанции, а также – два высших Мировых и одно высшее Европейское достижения», – рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Уральский оптико-механический завод выступает бессменным соорганизатором турнира.

«За эти годы спорткомплекс нашего предприятия «вырастил» плеяду достойных спортсменов, представляющих нашу страну на международном уровне. И это прекрасный пример вовлеченности реального сектора экономики в развитие спортивных достижений нашей страны», – подчеркнул первый заместитель Председателя - руководитель аппарата Свердловского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Павел Лыжин.

Юбилейные «Рождественские старты» поддерживают Союз машиностроителей России и предприятия холдинга «Швабе» - Загорский оптико-механический завод, Красногорский механический завод им. С. А. Зверева, Московский завод «Сапфир», Вологодский оптико-механический завод и НИИ «Полюс».

Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Страна». Начало стартов 7 января 2026 года в 11:30.

