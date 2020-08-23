Уайт намерен провести реванш с Поветкиным

«Меня просто вырубили, всё же это тяжёлый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведём новый поединок в конце года», — цитирует Уайта «Комсомольская правда».

Ранее 40-летний российский боксер Александр Поветкин выиграл поединок с Уайтом, отправив его в нокаут в пятом раунде противостояния. Русский Витязь получил титул временного чемпиона мира по версии WBC.

