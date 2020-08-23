Уайт намерен провести реванш с Поветкиным
Британец Диллиан Уайт заявил о намерении провести бой-реванш с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Британский боксер назвал возможный срок организации боя – конец года, сообщили в пресс-службе промоутерской компании Matchroom Boxing.
«Меня просто вырубили, всё же это тяжёлый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведём новый поединок в конце года», — цитирует Уайта «Комсомольская правда».
Ранее 40-летний российский боксер Александр Поветкин выиграл поединок с Уайтом, отправив его в нокаут в пятом раунде противостояния. Русский Витязь получил титул временного чемпиона мира по версии WBC.
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