Поветкину титул чемпиона принес один удар

Россиянин Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта и получил титул временного чемпиона WBC по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе, сообщает Lenta.ru

Российский 40-летний боксер завоевал победу на турнире в Брентвуде. Также он стал обладателем бриллиантового пояса Всемирного боксерского совета, отмечает Газета. ru.

Поветкин рассказал, как чувствует себя после нокаута

Поветкин сразил Уайта, отправив его в нокаут в пятом раунде боя. При этом Русский Витязь побывал в нокауте – в четвертом раунде после апперкота противника.

После боя с Диллианом Уайтом Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.

Напомним, противостояние Поветкина и Уайта дважды переносилось из-за пандемии коронавируса. Первоначально спортсмены должны были встретиться в мае.

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ФОТО: instagram.com/povetkinalexandr
ТЕГИ:ПобедаБоксАлександр Поветкин
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