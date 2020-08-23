Поветкину титул чемпиона принес один удар

Поветкин сразил Уайта, отправив его в нокаут в пятом раунде боя. При этом Русский Витязь побывал в нокауте – в четвертом раунде после апперкота противника.

После боя с Диллианом Уайтом Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.

Напомним, противостояние Поветкина и Уайта дважды переносилось из-за пандемии коронавируса. Первоначально спортсмены должны были встретиться в мае.

