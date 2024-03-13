Тутберидзе потребовала от Тарасовой извиниться за слова о допинге Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову извиниться за обвинения в причастности специалиста к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Тутберидзе написала в соцсетях.

Тарасова: Допинг Валиевой мог дать только тренер

Ранее Тарасова заявила, что в ситуации с обнаруженным у Валиевой допингом несет ответственность тренер, поскольку любые препараты спортсмену «может дать только тренер».

Комментируя происходящее, Тутберидзе назвала высказывания Тарасовой «клеветой и ложными обвинениями».

«Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от вас официальных извинений», — отметила тренер.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал до декабря 2025 года Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенный триметазидин. Позже спортсменку исключили из кандидатов в сборную России по фигурному катанию. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли отмечал, что доказательств, позволяющих связать Тутберидзе с делом о допинге, нет, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Татьяна ТарасоваДопингФигуристыФигурное Катание

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