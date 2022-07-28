Турецкие болельщики скандировали имя Путина во время игры с киевским «Динамо»
УЕФА начал расследование инцидента, произошедшего в Стамбуле во время матча Лиги Чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо».
После того, как украинский клуб забил гол, турецкие болельщики стали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.
Из-за этого главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
Матч завершался победой «Динамо» со счетом 2:1, что с учетом результата первой игры (0:0) вывело украинский клуб в следующий раунд турнира.
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