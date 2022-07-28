Турецкие болельщики скандировали имя Путина во время игры с киевским «Динамо»

УЕФА начал расследование инцидента, произошедшего в Стамбуле во время матча Лиги Чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо».

После того, как украинский клуб забил гол, турецкие болельщики стали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.

Из-за этого главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Матч завершался победой «Динамо» со счетом 2:1, что с учетом результата первой игры (0:0) вывело украинский клуб в следующий раунд турнира.

