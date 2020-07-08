ЦСКА «всухую» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 4:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги.
Как сообщает Интерфакс, счет игры был открыт на 39-й минуте, гол забил Федор Чалов. На 59-й минуте мяч в ворота оренбуржцев направил Никола Влашич, на 78-й – Георгий Щенников.
Заключительный гол осуществил Иван Обляков в дополнительное время ко второму тайму.
По данным агентства, ЦСКА, заработав 46 очков, занял третью строчку в турнирной таблице. "Оренбург", у которого на счету 23 очка, занимает 16-е последнее место.
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