ЦСКА проиграл «Динамо» в матче КХЛ, прервав серию побед
25 декабря 201922:58
Московский ЦСКА проиграл в матче с "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Динамо".
Агентство отмечает, что результат этого матча прервал череду побед московского хоккейного клуба, который ранее выиграл шесть встреч подряд.
Тем не менее ЦСКА продолжает лидировать с 59 очками, "Динамо" занимает третье место с 53 очками.
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