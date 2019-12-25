ЦСКА проиграл «Динамо» в матче КХЛ, прервав серию побед

Московский ЦСКА проиграл в матче с "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Динамо".

Агентство отмечает, что результат этого матча прервал череду побед московского хоккейного клуба, который ранее выиграл шесть встреч подряд.

Тем не менее ЦСКА продолжает лидировать с 59 очками, "Динамо" занимает третье место с 53 очками.



